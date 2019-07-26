باحث في الشأن الليبي: تركيا لها مصالح اقتصادية وسياسية مباشرة داخل تركيا

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قال محمد فتحي الشريف، باحث في الشأن الليبي، إن أغلب الدول التي ترغب في استقرار الجيش الليبي تنظر إلى الجيش الوطني على أنه مؤسسة قوية تحارب الميليشيات الإرهابية.



وأشار "فتحي"، خلال حواره ببرنامج "نقاط ساخنة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن تركيا لها مصالح سياسية واقتصادية مباشرة داخل ليبيا، والرئيس التركي أردوغان أعلن في تحدي سافر لكل العالم أانه يدعم الميليشيات الإرهابية في حربها ضد الجيش الليبي.



وأاضاف أن الجيش الليبي أصبح مستهدف على أرضه من عناصر أجنبية، منوهًا بأن فايز السراج جاء على رأس الغتفاق السياسي بضغوط من تركيا وقطر بهدف إحياء جماعة الإخوان، مؤكدًا أن تركيا حليف اساتراتيجي لفايز السراج، ولجماعة الإخوان.

