إبراهيم عسكر: إجراء تحليل مخدرات لـ1000 موظف يوميًا

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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن الصندوق يكشف على 1000 موظف يوميًا، في اطار قرار مجلس الوزراء، بإجراء حملات على متعاطين المخدرات بين العاملين في الدولة.



وتابع عسكر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن نسبة تعاطي المخدرات انخفضت نتيجة الكشف بين موظفين الدولة من 8 لـ2%.



ولفت إلى أن الكشف على الموظف والتأكد من عدم تعاطيه لا يعني عدم الكشف عليه مره أخرى، معقبًا: "ممكن نكشف عليه مرة واتنين وأربع مرات، ممكن نعمل حملة في أي وقت"



وأوضح أن من يثبت تعاطيه من المخدرات، سيتم ايقافه عن العمل في الجهاز الإداري للدولة، بعد التأكد من تحليل المخدرات من الطب الشرعي.

