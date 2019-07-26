"ذبحها ومزق جسدها".. عاطل يقتل زوجته بطريقة بشعة لخلافات بينهما في بنها

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل ذبح زوجته بسبب خلافات على مصروف البيت وجلوسه بالمنزل دون عمل بشارع صلاح الدين فى بنها.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجده بقيام أحد الأشخاص بالتعدي علي زوجته بالضرب بسلاح أبيض سكين داخل مسكنهما بناحية شارع صلاح الدين دائرة القسم مما أدي لوفاتها.



وانتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث القسم تبين وجود جثة المدعوة ه ا ع سن 33 ربة منزل شارع صلاح الدين دائرة القسم مسجاه علي ظهرها بمدخل الشقه سكنها الكائنة بالطابق الرابع بالعنوان المشار اليه.



وبمناظرة الجثه تبين وجود إصابات بها عباره عن جرح رضي بالرأس من الأمام وأخر قطعي بالرقبة من الجهه اليمني وجروح قطعيه بالساعد والرسخ الأيمن،كما تبين وجود سلاح أبيض سكين.



وبإستكمال الفحص تبين حدوث مشاده كلامية بين المتوفاة وزوجها المدعو خ ع م سن 35 عاطل بسبب الخلاف علي المصروف المنزلي تطورت لمشاجره قام علي أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض سكين.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة علي النحو المبين، وتم التحفظ علي الجثه تحت تصرف النيابه العامه،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه العامه لتتولى التحقيق.

