برشلونة يصرف النظر عن نجم بايرن ميونخ.. تعرف على السبب

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة تراجع عن فكرة ضم النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني.





وكشفت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن برشلونة حدد كلا من جونيور فيربو نجم ريال بيتيس أو الألماني فيليب ماكس نجم أوجسبورج للتعاقد مع أحدهما وصرف النظر عن ضم ديفيد ألابا نجم بايرن ميونيخ.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يرغب في ضم ديفيد ألابا لأنه يعتبرونه بقيمة 4 لاعبين بسبب مرونته التكتيكية التي يتمتع بها النجم النمساوي قبل أن يتراجع البرسا عن موقفه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان يسعى لضم ألابا لتعزيز مركز الظهير الأيسر بجوار جوار جوردي ألبا صاحب الخبرة مع البلوج خاصة بعد تعاقد بايرن ميونيخ مع لوكاس هيرنانديز نجم أتلتيكو مدريد السابق مقابل 80 مليون يورو.





وقال ديفيد ألابا في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "من الفخر بالنسبة لي أن يرتبط اسمي بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة".





واختتم ألابا تصريحاته قائلاً : "لكنني أعمل على التركيز مع بايرن ميونيخ بشكل كامل في الوقت الحالي استعدادا للموسم الجديد وأعتقد أننا لدينا الكثير لتقديمه في الموسم المقبل".





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي فيليبي لويز ظهر كأحد الخيارات المطروحة للانضمام إلى برشلونة لكنه أعلن عن تعاقده رسميا مع فلامنجو عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سيضطر للاستعانة بالبرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر في حالة غياب جوردي ألبا.