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صندوق مكافحة الإدمان: نسبة تعاطي الإناث للمخدرات زادت بنسبة 27% لهذا السبب

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:48 ص
صندوق مكافحة الإدمان: نسبة تعاطي الإناث للمخدرات زادت بنسبة 27% لهذا السبب
تعاطي الإناث المواد المخدرة
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن نسبة تعاطي الإناث للمخدرات زادت بنسبة 27%، وهذا يرجع إلى تعاطيهم المسكنات بصورة خاطئة، أو حصولهم على بعض الفيتامينات لتقوية الذاكرة وقت الامتحانات.

وتابع "عسكر"، خلال حواره مع الغعلامي احمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن 86 % من دوافع الإدمان سببها الصديق السوء، و96% من دوفع العلاج من الإدمان، سببها الصديق الحسن.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد حملات للكشف غلى متعاطين المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، مما أدى لانخفاض نسبة التعاطي من 12 لـ2%.
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