سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 26-7-2019
الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:06 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات أمس (الخميس)، استقر عندها في بداية تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط سعر العملة السعودية اليوم 4.40 جنيها للشراء، 4.44 جنيها للبيع.
وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.
وتحرص "الفجر" على متابعة أسعار العملات في البنوك المصرية، ومن بينها اسعارالريال السعودى:
سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديثات موقع الدولار لايف على النحو التالى:
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.40
|4.44
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.40
|4.44
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.40
|4.44
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.38
|4.43
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
Advertisements
المزيد عن: موقع الدولار لايف سعرالريال سعر الريال اليوم سعر الريال البنوك المصرية اسعار العملات اخبار الاقتصاد
- سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 يونيو 2019 فى مصر بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين 9/6/2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-6 - 2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 13-6-2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2019.. والعملة السعودية تتباين
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25/6/2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5*9*2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7*7*2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8- 7- 2019
- تراجع سعر الريال السعودى في البنوك المصرية اليوم الخميس 27-7-2019