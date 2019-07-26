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سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 26-7-2019

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:06 ص
سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 26-7-2019
سعر الريال السعودي اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات أمس (الخميس)، استقر عندها في بداية تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط سعر العملة السعودية اليوم 4.40 جنيها للشراء، 4.44 جنيها للبيع.  

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.

وتحرص "الفجر" على متابعة أسعار العملات في البنوك المصرية، ومن بينها اسعارالريال السعودى: 


سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديثات موقع الدولار لايف على النحو التالى:

البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.404.44
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.404.44
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.404.44
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.384.43
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799
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