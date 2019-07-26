سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 26-7-2019

شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات أمس (الخميس)، استقر عندها في بداية تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط سعر العملة السعودية اليوم 4.40 جنيها للشراء، 4.44 جنيها للبيع.





وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.