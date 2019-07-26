"أوبرا بنت عربي" مستمر على مسرح السلام

يستمر العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح على مسرح السلام بالقصر العيني يوميا حتى يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء حيث يشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا.









يقول المخرج هشام علي مخرج العرض ان العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى و مشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة الى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.



