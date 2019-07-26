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"أوبرا بنت عربي" مستمر على مسرح السلام

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:54 م
أوبرا بنت عربي مستمر على مسرح السلام
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شيماء عطية
 
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يستمر العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح على مسرح السلام بالقصر العيني يوميا حتى يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء حيث يشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا.


يقول المخرج هشام علي مخرج العرض ان العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى و مشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة الى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي.
"أوبرا بنت عربي" مستمر على مسرح السلام
"أوبرا بنت عربي" مستمر على مسرح السلام
"أوبرا بنت عربي" مستمر على مسرح السلام
"أوبرا بنت عربي" مستمر على مسرح السلام
"أوبرا بنت عربي" مستمر على مسرح السلام
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