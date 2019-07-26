باحث: وقف العملية العسكرية في ليبيا لن يؤتي بحل سياسي

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قال محمد فتحي الشريف، باحث في الشأن الليبي، إن العالم كان يري استحالة تمكن الجيش الليبي من تحرير بني غازي، ولكن الجيش الوطني غير استراتيجيته، وأكد للعالم أنه قادر على حسم معركته.



وأشار "فتحي"، خلال حواره ببرنامج "نقاط ساخنة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الجيش الليبي استطاع بعد عامين أن يطهر بني غازي من كل الميليشيات الإرهابية، معتبرًا أن هناك أوجه تشابه بين معركة بني غازي، ومعركة طرابلس.



وأوضح أن الجيش الليبي له استراتيجية لا يغيرها وهى تحرير كل الأراضي الليبية من المليشيات الإرهابية رغم أن هناك أصوات تنادي بوقف العمليات العسكرية.



ونوه بأن وقف العمليات العسكرية لن يؤتي بحل سياسي، بل سيقضي على العملية السياسية برمتها، حيث أن العملية السياسية مبنية على التخلص من الميليشيات الإرهابية.

