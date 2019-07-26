كيف ودع مصطفى شعبان فاروق الفيشاوى؟

نشر الفنان مصطفى شعبان صور للفنان فاروق الفيشاوى من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق الفنان مصطفى شعبان على الصورة " قائلا " إنا لله و إنا اليه راجعون ،، اشهد انك كنت رجلا و خير صديق و أخ و كنت مخلصا لعملك و أصدقائك و كنت محبا للحياة و صانعا للبهجه لكل من التقى بك حتى و لو لحظه ، ببالغ الحزن و الأسى أنعى نفسى و كل اسرتك و كل أصدقائك و من احبك ،،اللهم اغفر له و تقبله و ادخل على قبره السرور بقدر ما ادخل على عبيدك من سرور و بهجة.. هاتوحشنا يا فاروق".



