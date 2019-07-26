كيف ودع مصطفى شعبان فاروق الفيشاوى؟
الخميس 25/يوليه/2019 - 11:49 م
الفجر الفني
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نشر الفنان مصطفى شعبان صور للفنان فاروق الفيشاوى من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق الفنان مصطفى شعبان على الصورة " قائلا " إنا لله و إنا اليه راجعون ،، اشهد انك كنت رجلا و خير صديق و أخ و كنت مخلصا لعملك و أصدقائك و كنت محبا للحياة و صانعا للبهجه لكل من التقى بك حتى و لو لحظه ، ببالغ الحزن و الأسى أنعى نفسى و كل اسرتك و كل أصدقائك و من احبك ،،اللهم اغفر له و تقبله و ادخل على قبره السرور بقدر ما ادخل على عبيدك من سرور و بهجة.. هاتوحشنا يا فاروق".
يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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