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كيف ودع مصطفى شعبان فاروق الفيشاوى؟

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:49 م
كيف ودع مصطفى شعبان فاروق الفيشاوى؟
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان مصطفى شعبان صور للفنان فاروق الفيشاوى من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق الفنان مصطفى شعبان على الصورة " قائلا " إنا لله و إنا اليه راجعون ،، اشهد انك كنت رجلا و خير صديق و أخ و كنت مخلصا لعملك و أصدقائك و كنت محبا للحياة و صانعا للبهجه لكل من التقى بك حتى و لو لحظه ، ببالغ الحزن و الأسى أنعى نفسى و كل اسرتك و كل أصدقائك و من احبك ،،اللهم اغفر له و تقبله و ادخل على قبره السرور بقدر ما ادخل على عبيدك من سرور و بهجة.. هاتوحشنا يا فاروق".

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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