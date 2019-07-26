"إنتل" تتجاوز تقديرات الأرباح والإيرادات
الخميس 25/يوليه/2019 - 11:20 م
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تجاوزت إيرادات إنتل وأرباحها الفصلية التقديرات، اليوم الخميس، لتثير الآمال بأن تراجع الطلب على الرقائق في الآونة الأخيرة ينحسر بعد تفاقم من جراء حرب التجارة الأمريكية الصينية.
وتراجع صافي الربح إلى 4.2 مليار دولار بما يعادل 92 سنتا للسهم في الربع الثاني من العام، مقارنة مع خمسة مليارات دولار أو 1.05 دولار للسهم قبل سنة.
وانخفض صافي الإيرادات ثلاثة بالمئة إلى 16.5 مليار دولار.
وباستبعاد البنود الاستثنائية، حققت الشركة 1.06 دولار للسهم.
كان المحللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ الربح المعدل 89 سنتا للسهم والإيرادات 15.7 مليار دولار، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.
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