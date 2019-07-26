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إف سي مصر يفوز على منتخب السودان ودياً

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:41 م
إف سي مصر يفوز على منتخب السودان ودياً
اف سي مصر
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شيماء الجلاد
 
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصرلى حساب منتخب السودان ، بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال المواجهة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب طلعت حرب، استعدادًا للدوري الممتاز.

 

شارك في تشكيل نادي مصر خلال الشوط الأول كلاً من وليد توفيق ومحمود شبانة ومحمد سعيد وأحمد محسن ورامز زيدان ومحمود رامبو وأسامة رجب ويوليس وأحمد الصعيدي وأحمد عجلة ورضا الويشي.

 

خرج الفريقان بالتعادل السلبي خلال أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل رضا الويشي، وكليف، وأحمد عجلة أهداف الفوز لنادي مصر.

 

وعقب اللقاء منح محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر، اللاعبين راحة 24 ساعة قبل العودة للمران يوم السبت المقبل.

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