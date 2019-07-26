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عاجل.. السيسي يعلن الحداد في البلاد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:38 م
عاجل.. السيسي يعلن الحداد في البلاد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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"وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم".

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بالمستشفى العسكرى فى تونس بعد نقله فى الساعات الأولى من صباح اليوم إثر وعكة صحية.


وقالت الرئاسة فى بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن السبسى توفى فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة بتوقيت تونس.


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