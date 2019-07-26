باحث: الجيش الليبي سيدخل طرابلس الأيام المقبلة



وأشار "الشريف"، خلال حواره ببرنامج "نقاط ساخنة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه قد ظن البعض أن الجيش الليبي سيخسر المعركة، ولن يستطع دخول طرابلس، ولكن سرعان ما استطاع الجيش الليبي أن يعيد مدينة غريان، ويكبد المليشيات الإرهابية خسائر في السلاح والأشخاص.



وتوقع أن الجيش الليبي سيدخل في الأيام المقبلة طرابلس، وسيكون هناك تطورات سريعة لدخول الجيش العاصمة، ولكن أمد الحرب في طرابلس سيستمر لعدة أشهر.



قال محمد فتحي الشريف، باحث في الشأن الليبي، إن العملية العسكرية في ليبيا بدأت مرحلتها الثانية، وهى مرحلة الحسم، مشيرًا إلى أن كلمة المشير خليفة خفتر بالأمس لها عدة دلالات منها أن الجيش الليبي متجه نحو تحرير طرابلس.