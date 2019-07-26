ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باحث: الجيش الليبي سيدخل طرابلس الأيام المقبلة

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:34 م
باحث: الجيش الليبي سيدخل طرابلس الأيام المقبلة
الجيش الليبي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال محمد فتحي الشريف، باحث في الشأن الليبي، إن العملية العسكرية في ليبيا بدأت مرحلتها الثانية، وهى مرحلة الحسم، مشيرًا إلى أن كلمة المشير خليفة خفتر بالأمس لها عدة دلالات منها أن الجيش الليبي متجه نحو تحرير طرابلس.

وأشار "الشريف"، خلال حواره ببرنامج "نقاط ساخنة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه قد ظن البعض أن الجيش الليبي سيخسر المعركة، ولن يستطع دخول طرابلس، ولكن سرعان ما استطاع الجيش الليبي أن يعيد مدينة غريان، ويكبد المليشيات الإرهابية خسائر في السلاح والأشخاص.

وتوقع أن الجيش الليبي سيدخل في الأيام المقبلة طرابلس، وسيكون هناك تطورات سريعة لدخول الجيش العاصمة، ولكن أمد الحرب في طرابلس سيستمر لعدة أشهر.
Advertisements
المزيد عن: مليشيات إرهابية توك شو الجيش الليبي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا