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مدير قطاع الناشئين بالمنيا يعتذر عن الاستمرار في منصبه

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:31 م
مدير قطاع الناشئين بالمنيا يعتذر عن الاستمرار في منصبه
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سالم خليل
 
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تقدم ياسر عبدالوهاب مدير قطاع الناشئين بنادي المنيا بالاعتذار عن استمراره في منصبه .

وقال عبدالوهاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"بصفتي لاعب من اللاعبين القدامي بنادى المنيا الرياضي في أزهي عصورة في الدوري الممتاز ومنه تم تمثيلي لنادى المنيا في صفوف المنتخب المصري الاولمبي في اكبر البطولات بطوله امم افريقيا 1990".

وأضاف :"لن أكون سببا في أى انقسام أو فرقة بين أعضاء مجلس الادارة بسبب أي منصب فني داخل نادى المنيا لان خدمة نادي المنيا ليست بالتواجد في مناصب داخل النادى ولكن هي علاقة حب وارتباط ابدي بالنادي الذي صنع أسماء كل زملائي اللاعبين المحترمين على مر الازمان".

وتمنى مدير القطاع التوفيق لمجلس الإدارة الحالي، خلال المرحلة المقبلة، قبل إنطلاق الموسم الجديد.

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