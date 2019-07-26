أسامة كمال: 1100 مليار جنيه حجم دعم المواد البترولية آخر 10 سنوات

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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الاسبق، إن دعم المواد البترولية إلتهم في آخر 10 سنوات أكثر من 1100 مليار جينه، وهذه الأموال إذا انفقت على الصحة والتعليم والخدمات، لكانت تغيرت بشكل كبير.



وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث الليوم"، مساء الخميس، أن مصر بدأت تشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، وهذا واضح من بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بور سعيد، والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الأخيرة.



ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ2000 جنيه، يأتي في اطار ثمار الإصلاح الاقتصادي، معقبًا: "رفع الحد الأدني مؤخرًا لن يكون الأخير، وسيحدث مجددًا"

