وكيل "محلية النواب" يطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة في القرى والنجوع

أكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن تحديد الأحوزة العمرانية وكوردونات المبانى من الملفات الهامة والحيوية بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع منذ أيام قليلة.









وطالب "عبدالواحد" بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة خاصة فى القرى والنجوع والكفور لسرعة تقنين أوضاع المتفق منها مع مواد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على أن يتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية المتآخمة للكتل السكنية القديمة وذلك لتحديد موقفها النهائى من التصالح فى المخالفات وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 كما جاء فى القانون.



