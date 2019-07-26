عودة "شيفو".. كل ما قدمه محمد عبد الشافي مع الزمالك (أرقام)





نجح نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة السعودي، ولاعب الفريق السابق، لمدة 3 مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي السعودي، ليعود لتمثيل الفريق الأبيض في الموسم الجديد.





محمد عبد الشافي من مواليد 1 يوليو لعام 1985، بمنطقة المرج فى القاهرة، بدأ مشواره الكروي ضمن ناشئي نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لنادي إنبي عام 2003 ولعب معه موسمين في فريق الشباب بالنادي البترولي، بعدها انتقل لنادي غزل المحلة عام 2005 واستمر معه حتي 2009.





وانتقل "عبد الشافي" لنادي الزمالك موسم 2009-2010، واستمر معه حتي موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدوري السعودي، حيث لعب ضمن صفوف أهلي جدة، والفتح، قبل أن يعلن اليوم الخميس عودته للقلعة البيضاء من جديد.





وإليكم أرقام محمد عبد الشافي مع نادي الزمالك خلال المواسم السابق قبل عودته من جديد:-





- خاض "عبد الشافي" 104 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بواقع (9007 دقيقة لعب)، وسجل 8 أهداف وصنع 8 أهداف وحصل على 9 إنذارات.





- لعب "شيفو" 38 مباراة مع الزمالك في بطولات إفريقيا وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين.





- في بطولة كأس مصر خاض "عبد الشافي" 15 مباراة مع الزمالك بواقع (1380 دقيقة لعب)، وسجل هدف وصنع 4 أهداف وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.





- وخاض مباراة وحيدة مع الفارس الأبيض في بطولة كأس مصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





- حصل عبد الشافي على 3 بطولات رفقة الزمالك (الدوري الممتاز 2014-2015، كأس مصر "مرتين" 2012-2013، 2013-2014).





- اختير نجم الزمالك كـ"أفضل لاعب" في بطولة كأس مصر موسم 2013-2014.



