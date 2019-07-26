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خاص - الزمالك يتحمل جزء من راتب أحداد مع الرجاء

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:10 م
خاص - الزمالك يتحمل جزء من راتب أحداد مع الرجاء
حميد أحداد
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أحمد الهواري
 
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فجر مصدر مقرب من حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك المعار لفريق الرجاء المغربي مفاجأة بشأن التفاصيل المالية نظير إعارة اللاعب.

 

وقال المصدر في تصريحات لـ"الفجر الرياضي": "إعارة أحداد قيمتها ٢٠٠ ألف دولار والرجاء سيدفع ٣٠٠ ألف دولار مقابل شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة وليس ٩٥٠ ألف دولار كما تردد".

 

وتابع المصدر: "خلال موسم الإعارة يتحمل الزمالك جزء من راتب اللاعب وفقا لاتفاق إدارة الناديين".

 

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