خاص - الزمالك يتحمل جزء من راتب أحداد مع الرجاء
الخميس 25/يوليه/2019 - 11:10 م
أحمد الهواري
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فجر مصدر مقرب من حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك المعار لفريق الرجاء المغربي مفاجأة بشأن التفاصيل المالية نظير إعارة اللاعب.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الفجر الرياضي":
"إعارة أحداد قيمتها ٢٠٠ ألف دولار والرجاء سيدفع ٣٠٠ ألف دولار مقابل شراء اللاعب
بعد انتهاء الإعارة وليس ٩٥٠ ألف دولار كما تردد".
وتابع المصدر: "خلال موسم الإعارة
يتحمل الزمالك جزء من راتب اللاعب وفقا لاتفاق إدارة الناديين".
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