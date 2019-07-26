خاص - الزمالك يتحمل جزء من راتب أحداد مع الرجاء

فجر مصدر مقرب من حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك المعار لفريق الرجاء المغربي مفاجأة بشأن التفاصيل المالية نظير إعارة اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الفجر الرياضي": "إعارة أحداد قيمتها ٢٠٠ ألف دولار والرجاء سيدفع ٣٠٠ ألف دولار مقابل شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة وليس ٩٥٠ ألف دولار كما تردد".

وتابع المصدر: "خلال موسم الإعارة يتحمل الزمالك جزء من راتب اللاعب وفقا لاتفاق إدارة الناديين".