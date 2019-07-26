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مدير المتحف المصري: استبدال قطع توت عنخ آمون بكنوز الأسرة الـ21 بعد نقلها للمتحف الكبير

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:15 م
مدير المتحف المصري: استبدال قطع توت عنخ آمون بكنوز الأسرة الـ21 بعد نقلها للمتحف الكبير
توت عنخ آمون
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كساب أحمد
 
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قالت صباح عبد الرازق، مدير المتحف المصري في التحرير، إن هناك خطة لتطوير المتحف من الداخل والخارج، وتم الانتهاء من دهان الطابق العلوي وتغير الزجاج به، ويتم حاليًا تغير دهانات الطابق الأرضي، لظهوره بشكل مشرف.

وتابعت "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن التطوير يشمل تطوير الأسوار الداخلية للمتحف ودهانها بنفس لون المتحف، مضيفة أن التطوير سيشمل أيضًا طريقة عرض القطع الآثرية، من خلال إضافة الإضاءة الحديثة، واعداد كتيبات للأقسام الهامة بالمتحف المصري.

ولفتت إلى مجموعة توت عنخ آمون من أهم القطع الآثرية التي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير، وسيتم وضع مكانها مجموعة من كنوز الأسرة الـ21 من تاريخ الأسرة الفرعونية.
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