أهم أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يحسم موقفه من ضم نيمار وأزمة كبيرة بسبب جريزمان وتحديد سعر المنبوذ

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 25-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الخميس 25-7-2019:-





برشلونة يخون راكيتيتش





ذكرت تقارير صحفية احتمالية رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش عن برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.





وحسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة قرر عدم تحسين تعاقده مع راكيتيتش، ما يهدد فرضية بقاء اللاعب داخل النادي الكتالوني.





وتحوم الشكوك حيال دور راكيتيتش، بالموسم القادم، مع برشلونة، خاصة مع وصول الهولندي اليافع فرينكي دي يونج، إلى جانب إمكانية تحول سيرجي روبيرتو لشغل مركز في وسط الميدان.





ويحتاج برشلونة لتخفيض ميزانية رواتب اللاعبين، الأمر الذي قد يقضي بالتخلي عن خدمات راكيتيتش، والذي يحظى باهتمام إنتر ميلان الإيطالي لضمه هذا الصيف.





برشلونة يحدد سعر بيع كوتينيو





أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حدد سعر بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو والذي أثير جدلاً كبيرًا حول مستقبله في الفترة الأخيرة عقب التعاقد مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون كحوافز ودفع نصفها تقريبا حتى الآن وأن اللاعب لم يقدم أي شيء يذكر على مدار موسم ونصف بالإضافة إلى عدم انسجامه مع الفريق بالشكل المطلوب.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يفكر في بيع كوتينيو في الصيف الحالي إلا في حال وصول عرض يبلغ 120 مليون يورو أو أكثر وأن أي عرض آخر أقل من هذا المبلغ لن يلتفت له النادي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم تصله أية عروض رسمية لضم كوتينيو حتى هذه اللحظة وأن الأندية المهتمة بالحصول على خدماته هي ليفربول وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.





ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة استعادة نيمار من PSG قبل غلق سوق الانتقالات وأنه في حالة إتمام الصفقة فإن كوتينيو سيرحل عن البرسا بنسبة كبيرة جداً وربما يتم التضحية بعثمان ديمبيلي أيضًا حينها.





ألينيا يكشف سر منحه رقم "21" لدي يونج في برشلونة





علق كارليس ألينيا لاعب خط وسط برشلونة الإسباني على تنازله عن رقم قميصه 21 لفرينكي دي يونج الوافد الجديد للبارسا.





واستهل كارليس ألينيا تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية عن أفضل ذكرى له بقميص البارسا ، حيث قال: لن أنسى هدفي الأول في مرمى فياريال أبدًا، بعيدًا عن الهدف، عائلتي كانت في الملعب للاحتفال به، كان يوم سعيد للغاية، قميصي وحذائي في تلك المباراة موجودة في المنزل، وستبقى لمدى الحياة.





وأضاف: حان الوقت أن أتخذ خطوة للأمام، أريد أن أحصل على المزيد من الدقائق، وأن أحارب لكي أكون لاعبًا أساسيًا.





وتابع: العام الماضي، حطمت الإصابة مخططاتي، لأنني لم أتمكن من البدء مع المجموعة، بعد العودة من الإصابة عدت للفريق الرديف، في البداية كنت حزين بعض الشيء، لأنه بدا وكأنه خطوة إلى الوراء، ولكن بعد ذلك ذهب كل شيء وأنتهى بي الأمر في الفريق الأول. كافحت كثيرًا للوصول إلى هنا.





وعن تنازله عن الرقم 21 لدي يونج ، أوضح ألينيا: لقد كان قرارًا سهلاً ، إجتمعت معه وأوضح لي كيف كان مولعًا جدًا بهذا الرقم، هو كان سيفعل نفس الشيء لي.





تقارير.. رئيس برشلونة يوجه رسالته الأخيرة إلى الخليفي بشأن نيمار





ذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن مستقبل نيمار جونيور في الميركاتو الصيفي بات غامضاً في ظل عدم وضوح موقف باريس سان جيرمان تجاه البرازيلي.





وقالت الشبكة الإسبانية، اليوم الخميس، أن عودة نيمار باتت معقدة، وقد طلب رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو من ناصر الخليفي إبلاغهم بمستقبل نيمار وموقفه من سوق الانتقالات.





وأشارت الشبكة الإسبانية أن نادي برشلونة لا يريد شراء نيمار جونيور إلا إذا كان بسعر معقول وعن طريق المقايضة مع لاعبين.





فيما أوضحت أن نادي برشلونة يعلم جيداً أنه سيكون هناك مزاد على نيمار جونيور، والمنافسان هما يوفنتوس وريال مدريد.





والجدير بالذكر أن نيمار خرج من برشلونة في 2017 بشكل مفاجئ بعد دفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.





تقارير: برشلونة سيتعاقد مع نيمار بشرط وحيد





كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم أن برشلونة لن يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا في حال تم عرضه للبيع من قبل ناديه.





ووفقا لـ ESPN الإسبانية فإن برشلونة لن يوقعوا مع "نيمار" إلا إذا كان متاحًا في السوق وبسعر معقول.





وتابعت الصحيفة: "بارتوميو طلب من الخليفي إبلاغه في حال أراد بيع البرازيلي نيمار في الفترة المقبلة".





وواصلت: "فكرة برشلونة ما زالت تقديم لاعبين مثل "كوتينهو"، لن يتم صرف مبالغ مجنونة لإعادة نيمار".





باريس سان جيرمان يحدد شرطه الوحيد للسماح بعودة نيمار لـ برشلونة





أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يفرج عن لاعبه الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الصيف الحالي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أوك دياريو" فإن باريس سان جيرمان لن يطلق سراح نيمار ليتجه نحو نادي برشلونة الإسباني، إلا إذا كان عثمان ديمبيلي في العملية.





وفي السياق ذاته، فإن النادي الباريسي يريد أن يحافظ على المهاجم المتألق كيليان مبابي، لذلك يريد ان يجلب له صديقه المقرب ديمبيلي، ليكون معه في نفس الفريق.





برشلونة يحدد خياراته لتدعيم الجبهة اليسرى.. واستبعاد نجم البايرن





يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق، خاصة الجبهة اليسرى التي يقودها الدولي الإسباني جوردي ألبا، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإنه ومن أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر للبارسا، قد يلجأ النادي للخيارات المفضلة وهي جونيور فيربو وفيليب ماكس.





ومن الجدير بالذكر ان البارسا قد استبعد خيار التعاقد مع النجم الدولي النمساوي ديفيد آلابا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني.





وأشارت تقارير حديثة، إلى أنه في برشلونة يعملون على التعاقد مع ظهير ايسر، ولكن يستبعدون ان يتم ذلك قبل الجولة في امريكا في اوائل اغسطس.





آس الإسبانية: برشلونة مهدد بالحرمان من جريزمان





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة يواجه خطر الحرمان من لاعبه الفرنسي الجديد أنطوان جريزمان والذى مهدد بالإيقاف من قبل الاتحاد الإسبانى لكرة القدم.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة مهدد بالإيقاف عن التعاقد مع لاعبين من 4 إلى 5 فترات قيد فى حال إيقاف جريزمان الذى إذا تم إيقافه سيكون من 4 إلى 6 أشعر بسبب شكوى أتليتكو مدريد.





وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية قال، أن من الممكن حظر بطاقة أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد بسبب مشكلته مع فريقه السابق أتليتكو مدريد.





وقال تيباس، فى تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "إدارة أتليتكو مدريد بالفعل قدمت طلب كتابي لليجا تطلب فيه عدم إرسال البطاقة لبرشلونة".





وتعترض أتليتكو مدريد على فسخ تعاقد جريزمان مع الروخى بلانكوس ودفع برشلونة لمبلغ 120 مليون يورو وذلك يعتبره أتليتكو غير كافى بسبب تفاوض برشلونة مع اللاعب عندما كان الشرط الجزائى يبلغ 200 مليون يورو وكان المبلغ سينخفض ل 120 مليون يورو فى الأول من يوليو ويطالب أتليتكو ب 80 مليون يورو.





برشلونة يصدم نجمه السابق ويرفض عودته





أفادت تقارير صحفية اسبانية بأن البرازيلي داني ألفيس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق تواصل مع جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رئيس برشلونة لمناقشة إمكانية عودته للنادي مرة أخرى في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ألفيس تحدث مع بارتوميو حول إمكانية عودته إلى صفوف البلوجرانا عقب رحيله إلى باريس سان جيرمان.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتوميو رفع هذا الخيار إلى الأمانة الفنية للنادي لاتخاذ القرار المناسب.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة تشاوروا حول بيع نيلسون سيميدو بقيمة 50 مليون يورو والتعاقد مع ألفيس في صفقة انتقال حر إلا أن الأمانة الفنية رفضت هذا الاقتراح بسبب تقدم البرازيلي في السن، حيث يبلغ من العمر 36 عامًا.





يُذكر أن الفيس يمتلك عروض كثيرة ومختلفة بعد قيادته لمنتخب بلاده البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا.





نجم برشلونة مطلوب في روما





كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن روما الإيطالي جدد اتصالاته مع برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع البرازيلي ​مالكوم​ نجم البلوجرانا وذلك بعد فشله في ضمه في الموسم الماضي.





وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن روما كان قريبًا من ضم مالكوم إلا أن البلوجرانا نجح في خطفه في اللحظات الأخيرة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن روما قرر استغلال موقف مالكوم ذو الـ 22 عامًا بسبب قلة مشاركته مع البرسا.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مالكوم قد ينضم إلى روما على سبيل الإعارة مع أحقية شراؤه على أن يدفع البرسا جزء من راتبه خلال هذه الإعارة.





يذكر أن مالكوم سجل 4 أهداف في 24 مباراة في الموسم الماضي مع برشلونة.





برشلونة يحسم موقفه النهائي في صفقة نيمار بفرمان ناري





حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني، موقفهم بشكل نهائي من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، أن برشلونة لن يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، الا في حالة وحيدة فقط، وهي قيام باريس بعرض اللاعب للبيع، خاصة وأن إدارة البلوجرانا لاتريد الدخول في أزمة جديدة مع فريق العاصمة الفرنسية".





وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة ليس على إستعداد لدفع مبلغ كبير جداً من أجل التوقيع مع نيمار , ومن المرجح فقط أن يدرج النادي الكتلوني أحد لاعبيه بالإضافة الى مبلغ من المال .





وواصلت الصحيفة، البارسا لم يقم بالتواصل مع اللاعب أو والده كما تردد، وهناك عدة أندية ترغب بالحصول على خدمات نيمار أبرزها يوفنتوس , ريال مدريد , مانشستر يونايتد.



