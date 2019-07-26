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التضامن: الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تدخل تحت خط الفقر

الخميس 25/يوليه/2019 - 11:12 م
التضامن: الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تدخل تحت خط الفقر
المهندس محمد هاشم
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أمنية فوزي
 
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أوضح المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن، ومدير برنامج حياة كريمة، أن خط الفقر يشمل الأسر التي يقل دخلها عن حد معين للفقر.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن متوسط دخل الفرد الفقير في حدود 15 جنيه لليوم، وفي الشهر حوالي 400 جنيه.

وأشار إلى أن الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه في الشهر أسر فقيرة وتدخل تحت خط الفقر، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق مبادرة حياة كريمة على 3 مراحل.
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