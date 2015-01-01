ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مالكوم ينتظر تحديد موقفه في برشلونة

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:58 م
مالكوم ينتظر تحديد موقفه في برشلونة
مالكوم
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

ينتظر البرازيلي مالكوم دي أوليفرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تحديد موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل قبل بداية الموسم.

 

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لشبكة "EAPN"، إن موقف اللاعب قد يتحدد بشكل رسمي عقب عودة الفريق من معسكره في اليان، وإن كانت الأمور أصبحت واضحة بعض الشئ بشأن مستقبله".

 

وتلقى مالكوم، عدة عروض للرحيل، إلا أنه ينتظر موقف ناديه من الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا