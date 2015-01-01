تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الأتليتكو

استقر الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة التي سيبدأ بها مباراة أتليتكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال والمقرر إقامتها في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان المباراة القوية في حراسة المرمة البلجيكي تيبو كورتوا أما خط الدفاع فسيكون على الجانب الأيسر البرازيلي مارسيلو وفي قلب الدفاع كل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران أما على الجانب الأيمن سيكون داني كارفخال.

وتتواصل تشكيلة المدرب الفرنسي حيث يعتمد بشكل أساسي على الثلاثي المميز في خط الوسط وهم الألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش، وفي الهجوم البلجيكي إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما والإسباني لوكاس فاسكيز.