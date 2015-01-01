أمين "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر ينتشرون في ساحات المحافظات لشرح المناسك لحجاج بيت الله الحرام

واصل مجمع البحوث الإسلامية حملات التوعية بمناسك الحج والتي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، حيث بدأ المجمع عقد ندوات تعريفية في عدد من الساحات بمختلف محافظات الجمهورية لشرح المناسك للحجاج قبيل السفر، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن تنظيم تلك اللقاءات يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر، حيث يقوم فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وبالتفصيل، وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته، سواء من خلال الشرح عبر شاشات العرض، أم من خلال التوضيح الشفوي لكل الاستفسارات الخاصة بكل نسك.





أضاف عيّاد أن ندوات التوعية يتم الاستعانة فيها بالمجسمات المرتبطة بأعمال الحج كالكعبة المشرفة وجبل الصفا والمروة إلى غير ذلك، وذلك لشرح المناسك عليها بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة، بالإضافة إلى الفيديوهات التي أنتجها المجمع لشرح مناسك الحج والعمرة.



