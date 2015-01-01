البيان الأول لسارة الطباخ بعد أزمتها مع الشرنوبي

حصلت المنتجة سارة الطباخ علي جائزة افضل منتجة لعام 2019 في حفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" الذي تقيمه مؤسسة "دير جيست"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وصرحت الطباخ في البيان الصحفي الأول بعد ازمتها مع الشرنوبي في تجاهل واضح للأزمة انها فخورة جدا باستلامها جائزة أفضل منتجة عن عام ٢٠١٩ من الايفنت الأهم فى مصر الخاص بصناعة الموسيقى،كما وجهت الشكر لشركة روتانا حيث كانت بدايتها فيها، كما خصت بالشكر محسن جابر و نصر محروس اللي علموا الناس صناعة الموسيقى و كيفية صناعة نجم.





كما شكرت ماجد حسني لتقديره لكافة صناع الصناعة واخيرا وجهت الشكر لشركتها Earth Production الى بتدعم المواهب الشابة و حتفضل و تستمر تدعم مواهب محتاجة فرص عشان تبان.





الجدير بالذكر أن شركة earth production" حصلت علي جائزتي في حفل توزيع وائز الميما وهم جائزة احسن منتجه و احسن مطرب شاب لمحمد الشرنوبي.



