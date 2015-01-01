تسريب صوتي يكشف فضائح واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان (فيديو)

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أذاع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، تسريبًا صوتيًا يكشف فضائح ومخالفات مالية واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان الفارين إلى تركيا.



حيث تم تسريب التسجيل من أحد عناصر جماعة الإخوان يسمى أمير بسام، وهذا التسجيل يفضح قيادات جماعة الإخوان واستيلائهم على أموال الجماعة والتبرعات لشراء عقارات وشقق سكنية فخمة وسيارات فارهة.



واعترف نائب مرشد الإخوان الهارب محمود حسين، أنه حصل على ما لا يحق له من أموال التبرعات هو ومحمود الإبياري، وإبراهيم منير، ومحمد البحيري.



