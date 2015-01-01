أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يطالب بيريز بضم نجم ليفربول ويختار مهاجم الفريق الأول وتحديد موعد ضم الصفقة الأخيرة

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول محمد صلاح نجم ليفربول دائرة اهتمامات الملكي بدلا من أسينسيو الذي أصيب بالرباط الصليبي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :









- 6 لاعبين على طاولة ريال مدريد لتعويض أسينسيو

رصد نادي ريال مدريد الإسباني 6 لاعبين من العيار الثقيل للتعاقد مع أحدهم من أجل تعويض غياب اللاعب ماركو أسينسيو الذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وكشف موقع ديفنسا سنترال، بحسب أوليه عربية، اليوم الخميس، عن 6 لاعبين على وجه التحديد مشابهين لأسينسيو الذي يمكن أن يوقع ريال مدريد مع أحدهم قبل إغلاق "الميركاتو" الصيفي الجاري.

ويأتي على رأس اللاعبين الذي قد يتحرك ريال مدريد للحصول على توقيعه أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، وهو لاعب شاب ومتعدد المواهب والقدرة على اللعب في أكثر من مركز.

أما اللاعب الثاني فهو البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنجليزي، ويأتي الخيار الثالث في ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد.

كما أن هناك ثلاثة أسماء أخرى وهم، الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني، والمكسيكي هيرفينغ لوزانو نجم آيندهوفن الهولندي، والبرتغالي غونزالو غويديس نجم فالنسيا.

وكان نادي ريال مدريد أصدر بيانًا يؤكد من خلاله معاناة لاعبه ماركو أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى وقطع في الغضروف المفصلي الخارجي بعد خروجه على نقالة أمام آرسنال الإنجليزي.

وأكد ريال مدريد أن أسينسيو سيخضع لعملية جراحية في الركبة خلال أيام قليلة على أن تصل مدة غيابه عن الملاعب ما بين سبعة إلى تسعة أشهر، على الرغم من أن بعض اللاعبين عادوا بعد ستة أشهر فقط.





- ريال مدريد يحدد أسبوعين للتعاقد مع بوجبا

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الوقت بدأ في النفاد من ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد حدد 15 يوم فقط كمدة زمنية لحسم صفقة الفرنسي بول بوجبا بطل كأس العالم 2018.

وكشفت التقارير أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى في بوجبا اللاعب الأمثل لبناء المشروع الجديد للنادي كما يعتبر أيضاً الهدف الأول لزيدان منذ أن عاد لتدريبات الفريق.

وأوضحت التقارير أنه بعد أشهر من المفاوضات بين إدارة الناديين لم ينجح الملكي في خفض طلبات الشياطين الحمر المالية الضخمة والتي وصلت لـ180 مليون يورو.

وأفادت التقارير بأنه على الرغم من أن الصفقة لم يحدث بها أي تقدم في الفترة الماضية إلا أن زيدان مصر على بوجبا ويحاول فلورينتينو بيريز رئيس الملكي إنهاء الصفقة سريعاً لإرضائه.

وكشفت التقارير عن العقبة الآخرى التي سيواجهها بيريز غير المطالب المادية وهي أن الموعد النهائي لغلق فترة سوق الإنتقالات في إنجلترا سيكون يوم 8 أغسطس مما سيدفع اليونايتد لرفض البيع بسبب عدم قدرته على تعويضه.

يذكر أن بوجبا شارك في الموسم الماضي في 47 مباراة مع أصحاب ملعب أولد ترافورد في جيمع المسابقات، سجل خلالهم 16 هدف وصنع 11 هدف.





- تحدي مواجهتي كلاسيكو الأرض في الدوري

تتجه أنظار محبي كرة القدم العالمية نحو إنطلاق الدوريات الأوروبية الكبري من بينها الدورى الإسبانى الشهر القادم لذلك ينتظر الجميع معرفة موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن موعد غير مؤكد لمباراتى الكلاسيكو فى الموسم المقبل بالدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة أن من الممكن أن يكون موعد المباراة الأولى بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا يوم السابع والعشرين من أكتوبر المقبل، بينما مباراة الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو ستكون يوم 1 مارس.





- زيدان يجدد رغبته في التعاقد مع صلاح بسبب أسينسيو

جدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، طلبه بشأن التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية.

ويأتي طلب زيدان، بعد تعرض ماركو أسينسيو لاعب الفريق، للإصابة بالرباط الصليبي خلال معسكر الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "إل كونفيدنسيال الإسبانية" إن زيدان يراقب بجدية موقف الثنائي صلاح وماني ويستعد لمطالبة ناديه بالتحرك من أجل الحصول على خدمات أحدهما بالموسم المقبل.

واختتمت الصحيفة، أن مدريد سيواجه صعوبة بالغة في الحصول على خدمات أي منهما، بسبب رغبة ليفربول، في الاحتفاظ بنجومه أطول فترة ممكنة.





- زيدان يفضل الاعتماد على بنزيما بهجوم الملكي

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على اختيار مواطنه كريم بنزيما لقيادة هجوم الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" إن زيدان، سيضع كريم في قيادة الهجوم، والذي يفضله عن يوفيتش الوافد الجديد.

وأضافت الصحيفة، "أنه رغم اعتماد زيدان، بالمباريات الودية على الصربي لوكا يوفيتش، إلا أن بنزيما سيتولى هجوم الملكي، بالبطولات المستقبلية".

وكان ريال مدريد، تعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو بالانتقالات الصيفية الجارية.





- فاييخو يقترب من البريميرليج

اقترب خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد الاسباني، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحفية أن "فاييخو" يستعد لمغادرة ريال مدريد تمهيداً للانضمام إلى وولفرهامبتون الانجليزي، عبر صفقة اعارة تمتد لعام واحد فقط، ينتهي بحلول الصيف القادم.

ويسعى فاييخو إلى الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة بالمباريات في الموسم المقبل، وذلك لن يحدث حال استمراره مع ريال مدريد، نظرًا لوجود سيرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو وإيدير ميلياتو.

واتفق "فاييخو" مع إدارة ريال مدريد على الخروج إعارة لنادي وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية للمشاركة في عدد دقائق أكبر خلال الموسم المقبل.





- ليكيب الفرنسية تكشف موقف ريال مدريد النهائي من ضم نيمار

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية"، اليوم الخميس، عن موقف نادي ريال مدريد من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان.

وكان نيمار، قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والعودة مرة أخرى إلى برشلونة واللعب بجوار ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة الفرنسية، أن نادي ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع نيمار، فالنادي المدريدي يفكر فقط في مبابي ولكن لا يفكر في التعاقد معه هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة أن النادي الأقرب للتعاقد مع البرازيلي في الوقت الحالي هو يوفنتوس.

وربطت تقارير صحفية بين نيمار وعدة فرق وذلك منذ إعلان رغبته في الرحيل ومن ضمن تلك الفرق تأتي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.





- مدافع ريال مدريد على أعتاب الدوري الإنجليزي

اقترب خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد الاسباني، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحفية أن "فاييخو" يستعد لمغادرة ريال مدريد تمهيداً للانضمام إلى وولفرهامبتون الانجليزي، عبر صفقة اعارة تمتد لعام واحد فقط، ينتهي بحلول الصيف القادم.

ويسعى فاييخو إلى الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة بالمباريات في الموسم المقبل، وذلك لن يحدث حال استمراره مع ريال مدريد، نظرًا لوجود سيرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو وإيدير ميلياتو.

واتفق "فاييخو" مع إدارة ريال مدريد على الخروج إعارة لنادي وولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية للمشاركة في عدد دقائق أكبر خلال الموسم المقبل.





- تفاصيل العرض المقدم من لجاريث بيل

تقدم فريق جوانزو الصيني ، بعرض للحصول على خدمات النجم الويلزي، جاريث بيل ، لاعب ريال مدريد ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : كشفت الصحافة الصينية ، وتحديداً سينا سبورت ، عن تفاصيل العرض الذي قدمه جوانزو الصيني إلى ريال مدريد ، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

واضافت : تم عرض 20 مليون يورو على ريال مدريد ، للحصول على بيل لمدة موسمين ، في حين سيكون راتب اللاعب 17 مليون يورو للموسم الواحد .

وواصلت : تبحث إدارة ريال مدريد العرض المقدم من النادي الصيني ، إلا أنه وبالرغم من رغبة إدارة الميرنجي في التخلص من اللاعب ، إلا أنه غالبًا ما سيتم رفض العرض ، نظرًا للمقابل المادي الضئيل الذي سيحصل علىه النادي.





عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم الأهلي

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن المستوى الجيد الذي ظهر به محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 قد وضعه على قائمة الحراس المحتملين للانضمام إلى نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن الشناوي يعد أحد أبرز نجوم بطولة كأس الأمم الأفريقية ويقترب من التوقيع مع نادٍ أوروبي كبير في القريب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رغم خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا لكن يظل محمد الشناوي من أحد أفضل العناصر في الفراعنة.

وذكرت "ديفنسال سنترال" أن ريال مدريد قد وضع الشناوي في قائمة الميركاتو الصيفي حال رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود مفاوضات من ناديي أرسنال للحصول على خدمات محمد الشناوي.



