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أسامة كمال ناعياً فاروق الفيشاوي: أحد علامات جيل الثمانينيات ومن أصحاب الرأى والمواقف المؤثرة

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:41 م
أسامة كمال ناعياً فاروق الفيشاوي: أحد علامات جيل الثمانينيات ومن أصحاب الرأى والمواقف المؤثرة
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الفجر الفني
 
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نعى الإعلامى أسامة كمال، وفاة الفنان فاروق الفيشاوى، موضحاً أنه الفيشاوى واحداً من علامات جيل نهاية السبعينيات والثمانينيات، وظل نجماً كبيراً حتى اللحظة الأخيرة، وكان من أصحاب الرأى والمواقف المؤثرة. 


وأشار "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، إلى أن الفيشاوى من مواليد 5 فبراير 1952، فى سرس الليان المنوفية شمال مصر، من أسرة مكونة من خمسة أشقاء هو أصغرهم، موضحاً أنه تخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس، ولفت الأنظار فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا، مع الراحل عبد المنعم مدبولى. 


وذكر أن الفيشاوى انطلق للنجومية بعدما ظهر فى فيلم المشبوه، مع الزعيم عادل إمام فى بداية الثمانينيات، وشارك فى أكثر من 130 فيلم وعمل درامى، مستطرداً: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل وكل محبيه".
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