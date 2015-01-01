أسامة كمال لـ شباب الإخوان: "انضحك عليكم.. ارجعوا مصر"
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:39 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
عرض الإعلامي أسامة كمال، تسجيل صوتي للقيادي الإخواني أمير بسام، يفضح سرقة قيادات الإخوان لأموال التبرعات.
وعقب "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "طب ينفع كده"، لافتا إلى أنهم عندما حذروا المصريين من سياسة الإخوان البعض لم يصدق، منوهًا بأن شباب جماعة الإخوان مغرر بهم، ناصحًا إياهم بالعودة إلى مصر.
وأضاف: "شباب الإخوان انضحك عليهم.. بس هما عندهم عقل وكان لازم يثقوا فاللي نصحوهم، ولسه عواجيز الفرح بيضحكوا عليهم".
وعقب "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "طب ينفع كده"، لافتا إلى أنهم عندما حذروا المصريين من سياسة الإخوان البعض لم يصدق، منوهًا بأن شباب جماعة الإخوان مغرر بهم، ناصحًا إياهم بالعودة إلى مصر.
وأضاف: "شباب الإخوان انضحك عليهم.. بس هما عندهم عقل وكان لازم يثقوا فاللي نصحوهم، ولسه عواجيز الفرح بيضحكوا عليهم".
Advertisements
المزيد عن: توك شو الإخوان اخبار مصر أسامة كمال
- السيدة المتبرعة بكامل ثروتها: " أملي كله أشوف السيسي"
- أسامة كمال: مصر تتعرض لمؤامرة كبرى من الداخل (فيديو)
- أسامة كمال: مش محتاج أعمل حفلة على قطر
- "شباب العمل": نظرة المجتمع للعامل أو المهني "سلبية"
- جيهان السادات: الأمريكان أنفقوا المليارات على الإخوان قبل الثورة
- بعد ظهورها مع ويل سميث.. الروبوت صوفيا ضيفة أسامة كمال في "مساء dmc"
- أسامة كمال: "كل سنة ومصر حلوة وترجع الحاجات الحلوة اللي فيها"