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أسامة كمال لـ شباب الإخوان: "انضحك عليكم.. ارجعوا مصر"

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:39 م
أسامة كمال لـ شباب الإخوان: انضحك عليكم.. ارجعوا مصر
أسامة كمال
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هدى عبدالرازق
 
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عرض الإعلامي أسامة كمال، تسجيل صوتي للقيادي الإخواني أمير بسام، يفضح سرقة قيادات الإخوان لأموال التبرعات.

وعقب "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "طب ينفع كده"، لافتا إلى أنهم عندما حذروا المصريين من سياسة الإخوان البعض لم يصدق، منوهًا بأن شباب جماعة الإخوان مغرر بهم، ناصحًا إياهم بالعودة إلى مصر.

وأضاف: "شباب الإخوان انضحك عليهم.. بس هما عندهم عقل وكان لازم يثقوا فاللي نصحوهم، ولسه عواجيز الفرح بيضحكوا عليهم".
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