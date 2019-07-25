أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 25-7-2019

تراجعت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-7-2019، في ظل تراجع لأسعار العملات في البنوك المصرية أمام الجنيه، وجاء متوسط سعر العملة الأوروبية اليوم، 18.36 جنيها للشراء، 18.62 جنيها للبيع.





أعلى أسعار لشراء اليورو

قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥٧ جنيها.





أقل أسعار لشراء اليورو

وسجل اليورو الأوروبي أقل سعر للبيع عند مستوى ١٨٫٥٤ جنيها في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس).





وطبقًا لموقع الدولار لايف جاءت اسعار اليورو امام الجنيه اليوم كالآتي:









أسعار اليورو في البنك المركزي المصري

18.36 جنيها للشراء، 18.51 جنيها للبيع.





أسعار اليورو في البنك الأهلي المصري

18.36 جنيها للشراء، 18.62 جنيها للبيع.





أسعار اليورو في بنك مصر

18.36 جنيها للشراء، 18.62 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

18.39 جنيها للشراء، 18.58 جنيها للبيع.

سعر العملة الأوروبية فى البنك التجارى الدولى

18.34 جنيها للشراء، 18.57 جنيها للبيع.

أسعار اليورو فى بنك الإسكندرية

18.33 جنيها للشراء، 18.58 جنيها للبيع





الدولار لايف| أسعار العملات في البنوك المصرية، جاء سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري مسجلاً، 4.40 جنيها للشراء، 4.44 جنيها للبيع.





قرار تحرير أسعار الصرف

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.