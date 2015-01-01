محافظ البحر الأحمر: حفلات متنوعة وعروض مسرحية مجانية أسبوعية بمسرح ممشى شارع النصر

ناقش اللواء دكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس بديوان عام المحافظة الموقف التنفيذي لمشروعات الصورة البصرية بشارعي النصر، وشارع شيري وميدان الدهار بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ على رئيس مدينة الغردقة بعرض حفلات متنوعة وعروض مسرحية مجانية أسبوعية بمسرح ممشى شارع النصر.





وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى اكتمال جميع العناصر لتحسين تطويرمدينة الغردقة، وجعلها نموذج يحتذى بها.





وعرض المهندس حاتم دياب، منسق مشروع الصورة البصرية بالمكتب الاستشاري للمحافظة، مشروع تطوير المشروعات ومراحل التنفيذ به بمدينة الغردقة.





وشدد عبدالله على شركة المقاولون العرب بالبحر الأحمر بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بمدينة الغردقة؛ لتقديم منظور بصري جديد يجعل من مدينة الغردقة مدينة سياحية عالمية.



