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مدرب باريس السابق مرشح لقيادة منتخب المغرب

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:29 م
مدرب باريس السابق مرشح لقيادة منتخب المغرب
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بات الفرنسي لوران بلان قريباً للغاية من تولي منصب المدير الفني لمنتخب المغرب، خلفاً لمواطنه هيرفي رينار، حسبما أفادت تقارير إعلامية مغربية، اليوم الخميس.


ذكر موقع هسبريس الإلكتروني المغربي، أن بلان أصبح أقرب من أي وقت مضى لتولى قيادة أسود الأطلس، مشيراً إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتزم تشكيل لجنة الأسبوع القادم للبت في خليفة رينار.


وأوضح الموقع أن اتحاد الكرة المغربي سيكشف قريباً عن هوية المدرب الجديد في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، مضيفاً أن رئيس اتحاد الكرة المغربي، فوزي لقجع، يعتزم أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة عقد جلسة مع بلان، الذي سبق له تولي تدريب المنتخب الفرنسي.


وأشار الموقع إلى أن الاتحاد المغربي توصل للعديد من السير الذاتية لمدربين عالميين لقيادة منتخب ""أسود الأطلس"، موضحاً أن جهات أخرى في الاتحاد أجرت اتصالات مع عدد من المدربين للتحضير لجميع السيناريوهات، من بينهم البوسني وحيد خاليلوزيتش.
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