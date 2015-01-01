اسمع أغنية محمد منير الجديدة "مهموم" (فيديو)
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:27 م
الفجر الفني
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طرح الكينج محمد منير عبر "يوتيوب"، أعنيتة الجديدة "مهموم" والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.
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