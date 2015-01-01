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فابريغاس محروم من قيادة السيارات 6 شهور

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:28 م
فابريغاس محروم من قيادة السيارات 6 شهور
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تلقى لاعب تشيلسي وآرسنال السابق، الإسباني سيسك فابريغاس، عقوبة المنع من القيادة لمدة 6 أشهر، بعدما تخطى السرعة المحددة في إحدى المناطق بجنوب غرب لندن.


وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن أجهزة تتبع السرعة التابعة للشرطة رصدت قيام فابريغاس بتخطي السرعة المحددة بـ64 كيلومتر في الساعة، حيث كانت سرعة سيارته 109 كيلومتر في الساعة، 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.


وقال فابريغاس الذي يلعب حالياً مع فريق موناكو للشرطة: "لم أكن أسير بهذه السرعة"، وفقاً ما استمعت له محكمة ويمبلدون.


وأقر اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني بتخطيه السرعة المحددة، وتم تغريمه 750 جنيه إسترليني.
وتم منع فابريغاس الذي كانت رخصته بها 6 نقاط من القيادة، بعدما أضافت الشرطة 6 نقاط إضافية.
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