وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، الخميس، إن المدعين في هذه القضية وجدوا "قاضيا وحيدا سيطالب بفرض سياسة هجرة على أمة بأكملها"، واصفة ذلك بأنه "طغيان نظام يعاني من خلل".

وكان القاضي جون تيغار في ولاية كاليفورنيا، قد أصدر الأربعاء، أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء، في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.

وجاء قرار تيغار بعد جلسة استماع حول طعن بالإجراءات المثيرة للجدل، التي تعتبرها الحكومة الأميركية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.