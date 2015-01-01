محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "مهموم"

طرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "مهموم"، التي أعلن عن طرحها منذ أيام.





أغنية تم طرحها عبر قنا محمد منير على YouTube وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم.





وتقول كلماتها:

على قد الحب بيبقى اللوم

وأنا باقي عليكوا إنما مهموم

والغربة في حضنكوا طعمها خوف

ما هو أنتوا عيوني إنما مكتوف

إيه فايدة عين مبقتش تشوف





كل اللي هييجي في بال إنسان ليكوا عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته

بتحبوني ولا ده كيفكوا تتحدوني

اللي ما بيننا بقى بالنسبة لي مهوش مفهوم





لو كان للصبر حبال هتدوب

وأنا عاشق جرح من المحبوب

كام مرة مشيت وواربت الباب

وعملت لحبكوا ألف حساب