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أبواليزيد يدعم دفاع المصري بالموسم الجديد

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:19 م
أبواليزيد يدعم دفاع المصري بالموسم الجديد
المصري
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محمد الصو
 
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نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في الحصول على توقيع إبراهيم أبواليزيد مدافع الفرئق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للفريق البورسعيدي، اليوم لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بناءا على رغبة إيهاب جلال المدير الفني، لتدعيم خط دفاعه قبل بداية الموسم الجديد.

 

وكان الداخلية، هبط إلى منافسات القسم الثاني بعد أن احتل المركز قبل الأخير بالدوري العام، ليقرر أغلب لاعبيه الرحيل نهاية الموسم الجاري.

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