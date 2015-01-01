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لتركه العمل.. موظف يمزق جسد زوجته في مشاجرة بينهما بالقليوبية

الخميس 25/يوليه/2019 - 10:23 م
لتركه العمل.. موظف يمزق جسد زوجته في مشاجرة بينهما بالقليوبية
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محمد نبيل
 
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شهد شارع صلاح الدين بوسط البلد ببنها بمحافظة القليوبية، مساء الخميس، حادثا مأساويا حيث مزق موظف بالسياحة جسد زوجته وطعنها في أنحاء جسدها بطريقة هيسترية في مشاجرة بينهما بسبب تركه العمل وجلوسه في المنزل وطلبه الأموال لتعاطي المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وتدعي هايدي ا ع  30 سنة ربة منزل داخل شقتهما بمنطقة صلاح الدين ببنها، وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم اول بنها والرائد محمد غلاب معاون المباحث وتبين إصابة الزوج ويدعي خ ع 32 سنة بحالة هيسترية خلال مشاجره بينه وبين زوجته بسبب تركه العمل وجلوسه بالمنزل دون وظيفه حيث كان يعمل في مجال السياحة وترك العمل وفي الفترة الاخيرة كان يطلب الاموال بكثرة من زوجته لإدمانه المخدرات فنشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة فقام بتمزيق جسدها حتي الموت حيث طعنها في كافة انحاء الجسم فلقيت مصرعها في الحال.

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