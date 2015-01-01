الجيش الأمريكي يستدعي وحدة نخبة من العراق بسبب عدم الانضباط
وقالت قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي، في بيان، إن قيادة عملية العزم الصلب في العراق أمرت بإعادة نشر وحدة النخبة مبكرًا إلى سان دييغو؛ بسبب عدم الانضباط والالتزام خلال الفترات التي لم يشاركوا فيها في عمليات. وأضاف البيان أن قائد عملية "العزم الصلب" فقد الثقة في قدرة الوحدة على أداء مهامها.
وقال مصدر عسكري مطلع إن الخطوة غير الاعتيادية بإعادة الفريق إلى الولايات المتحدة جاءت بسبب ادعاءات خاصة بتناول المشروبات الكحولية خارج أوقات العمل، مخالفة للأوامر الصادرة للقوات المشاركة في عمليات خارج الولايات المتحدة، بحسب "سي إن إن".
وأضاف المصدر، أنه لا توجد أدلة على تناولهم الكحوليات خلال أداء مهامهم، ولا توجد أدلة على تعاطيهم المواد المخدرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الادعاءات.
وتساعد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في العراق في محاربة فلول تنظيم «داعش»، التي لا تزال تعمل في المنطقة رغم فقدان التنظيم الأراضي التي كان يسيطر عليها.
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