"الدمرداش": تصدير الحاصلات الزراعية للدول الإفريقية يحتاج أحيانًا لـ35 يومًا
الخميس 25/يوليه/2019 - 10:12 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال عبد الرحمن الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية في أي دولة، أمر يستغرق مدة تقارب العامين، لافتَا إلى أن مصر فتحت أسواق جديدة لها هذا العام في إندونيسيا وأورجواي، والصين وتايوان والهند.
وتابع "الدمرداش"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن الاهتمام بتصدير الحاصلات الزراعية لدول جنوب شرق أسيا هام للغاية، خاصة أن تعداد السكان بها يقدر بـ600 مليون نسمة، وآلية التصدير سهلة، والقوة الشرائية هناك عالية جدًا.
ولفت إلى أن المجلس التصديري يواجه بعض الصعوبات اللوجستية في التصدير لإفريقيا، معقبً: "التصدير لإفريقيا في حاجة لمجهود كبير جدًا، ونصدر لإفريقيا برقم هزيل جدًا".
وأشار إلى أن تصدير الخضر والفاكهة للقارة السمراء في حاجة لخطوط شحن ثابتة، خاصة أن الوصول لبعض الدول الإفريقية قد يصل لـ35 يوميًا، مشددًا على ضرورة وجود خطوط ملاحية ثابتة للتصدير لإفريقيا، على غرار ما تقوم به اسرائيل في التصدير لأوروبا.
وتابع "الدمرداش"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن الاهتمام بتصدير الحاصلات الزراعية لدول جنوب شرق أسيا هام للغاية، خاصة أن تعداد السكان بها يقدر بـ600 مليون نسمة، وآلية التصدير سهلة، والقوة الشرائية هناك عالية جدًا.
ولفت إلى أن المجلس التصديري يواجه بعض الصعوبات اللوجستية في التصدير لإفريقيا، معقبً: "التصدير لإفريقيا في حاجة لمجهود كبير جدًا، ونصدر لإفريقيا برقم هزيل جدًا".
وأشار إلى أن تصدير الخضر والفاكهة للقارة السمراء في حاجة لخطوط شحن ثابتة، خاصة أن الوصول لبعض الدول الإفريقية قد يصل لـ35 يوميًا، مشددًا على ضرورة وجود خطوط ملاحية ثابتة للتصدير لإفريقيا، على غرار ما تقوم به اسرائيل في التصدير لأوروبا.
Advertisements
المزيد عن: عبد الرحمن الدمرداش توك شو اخبار مصر
- "تصديري الحاصلات": بدء تصدير العنب للصين من 16 مزرعة خلال الموسم الحالي
- وزير التجارة: الحكومة الصينية اعتمدت 15 مزرعة لتصدير العنب للصين
- "الدمرداش": 8% نمو بصادرات القطاع خلال موسم 2017/2018
- ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى 3.8 مليون طن بعد "التعويم"
- "الحاصلات الزراعية": تم وضع معايير تقترب من الشهادات الدولية للتصدير للدول العربية
- "الدمرداش" يكشف عن سبب ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية
- "الدمرداش" يكشف السبب وراء ضعف نمو قطاع تصدير الحاصلات الزراعية
- المجلس التصديري للحاصلات يناشد وزير الزراعة بالسفر للسعودية لحل أزمة البصل
- "الدمرداش": نشجع أي شخص يريد التصدير
- دول الاتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الثانية فى استيراد الحاصلات الزراعية المصرية