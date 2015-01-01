"الدمرداش": تصدير الحاصلات الزراعية للدول الإفريقية يحتاج أحيانًا لـ35 يومًا

Advertisements

قال عبد الرحمن الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية في أي دولة، أمر يستغرق مدة تقارب العامين، لافتَا إلى أن مصر فتحت أسواق جديدة لها هذا العام في إندونيسيا وأورجواي، والصين وتايوان والهند.



وتابع "الدمرداش"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن الاهتمام بتصدير الحاصلات الزراعية لدول جنوب شرق أسيا هام للغاية، خاصة أن تعداد السكان بها يقدر بـ600 مليون نسمة، وآلية التصدير سهلة، والقوة الشرائية هناك عالية جدًا.



ولفت إلى أن المجلس التصديري يواجه بعض الصعوبات اللوجستية في التصدير لإفريقيا، معقبً: "التصدير لإفريقيا في حاجة لمجهود كبير جدًا، ونصدر لإفريقيا برقم هزيل جدًا".



وأشار إلى أن تصدير الخضر والفاكهة للقارة السمراء في حاجة لخطوط شحن ثابتة، خاصة أن الوصول لبعض الدول الإفريقية قد يصل لـ35 يوميًا، مشددًا على ضرورة وجود خطوط ملاحية ثابتة للتصدير لإفريقيا، على غرار ما تقوم به اسرائيل في التصدير لأوروبا.



