الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك

أبلغ خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك لاعبي الابيض بدخول معسكر مغلق غدا الجمعة في مدينة برج العرب استعدادا لمواجهة الأهلي.





ويحاول الجهاز الفني للفريق خوض مران الغد على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، لزيادة الانسجام بين اللاعبين وبعضهم، حيث يتواجد الأهلي في معسكر مغلق منذ ٤ أيام في احد الفنادق القريبة من الملعب.





ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.



