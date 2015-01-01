تنفيذا لوصية زوجته.. مواطن يتبرع بـ15 مليون جنيه لإنشاء مركز لعلاج أمراض الكبد

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عرض برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقرير يرصد قيام شخص بالتبرع بـ15 مليون جنيه لإنشاء مبنى لعلاج أمراض الكبد تلبية لوصية زوجته.



ومن ناحيته قال عادل عرفة، المتبرع بـ 15 مليون جنيه، إن إنشاء مركز المنصورة لعلاج أمراض الكبد شىء مشرف لمصر، مضيفًا أن زوجته أوصته قبل وفاتها بإنشاء مستفى لعلااج أمراض الكبد.



وأضاف، "جمعت كل مدخراتي لأنفذ الوصية.. ومش عايز حاجة من الدنيا".

