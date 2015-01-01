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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أبناء زوجة الرئيس الفنزويلي مادورو

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:21 م
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أبناء زوجة الرئيس الفنزويلي مادورو
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وكالات
 
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قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة من أبناء زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى جانب رجلي أعمال آخرين بسبب اتهامهما بالتربح من عقود استيراد المواد الغذائية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص حققوا مئات الملايين من الدولارات من خلال عقود استيراد الغذاء، مشيرة إلى تفشي الجوع في فنزويلا التي تعاني صعوبات مالية بالغة.

وقال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي إن هؤلاء المسؤولين في فنزويلا "يستخدمون الغذاء كشكل من السيطرة الاجتماعية لدعم مؤيديهم السياسيين ومعاقبة المعارضين، في الوقت الذي جمعوا فيه مئات الملايين من الدولارات من خلال مجموعة من أنظمة الاحتيال"، في إشارة إلى حكومة الرئيس الفنزويلي مادورو.

وبحسب الإدارة الأمريكية، فإن رجل الأعمال الكولومبي ألكس ناين ساب موران، حقق خلال السنوات الثلاث الماضية أرباحا من خلال المبالغة في قيمة عقود استيراد فنزويلا للغذاء من خلال البرنامج المعروف باسم "سي إل إيه بي".

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه من خلال "شبكة معقدة من الشركات الدولية وشركاء الأعمال وأفراد العائلة، غسل ساب مئات الملايين من الدولارات في تعاملات فاسدة حول العالم"، مضيفة أن بعض هذه الأموال ذهبت إلى أبناء زوجة مادورو وهم والتر ويوسر ويوسوال، مقابل العقود الحكومية من خلال برنامج استيراد الغذاء.


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