"هيئة الاستثمار" تستعرض الفرص الاستثمارية في "بيزنكس 2019"

أعلن محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن مشاركة الهيئة بالمعرض الدولى الثانى للاستثمار والامتيازات والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019"، والمزمع انعقاده نوفمبر المقبل فى دورته الثانية، بعد النجاح الذى حققته الدورة الأولى العام الماضى.





وقال عادل، إن المعرض يعد من المعارض المميزة لعدة أسباب، أهمها مساهمة المعرض فى إطلاع عدد من المستثمرين العرب والأجانب على التطورات الاقتصادية المصرية، ونتائج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه خلال الأعوام الماضية و بالأخص يركز بيزنكس 2019 فى هذة الدورة على دول أفريقيا لفتح قنوات الإستثمار جديدة و تنشيط حركة التجارة بين مصر و الدول الأفريقية المستهدفة فى هذة الدورة.





وأضاف، أن هيئة الاستثمار ساهمت خلال الدورة السابقة للمعرض فى تسهيل حصول عدد من المستثمرين على مصادر تمويل شركاتهم.





وأوضح عادل، أن أحد أهم أسباب نجاح الدورة السابقة للمعرض العام الماضي، هو وجود عدد من الوفود العربية وتواجد عدد كبير من الشباب الذين عرضوا العديد من الأفكار الابتكارية بمجالات مختلفة.





وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن من أسباب نجاح المعرض أيضًا الفعاليات الكثيرة التى تضمنها، والمسابقة التى أقيمت خلال الدورة السابقة، والتى كانت واحدة من عوامل النجاح، حيث ساهمت بشكل واضح فى تحسين صورة المستثمرين بمصر .





وأشار إلى أن مصر تهتم بالاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري، وإدخال أى عوامل بهذا المجال فى المعرض سوف تسهم فى نجاحه بشكل كبير، سواء من خلال عملية التسوق الالكتروني(إى بي) أو غيرها.





يذكر أن المعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019"، تنطلق فعالياته نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعربية و أفريقية فى القطاعات المختلفة.





ويستضيف "بيزنكس" جميع الكيانات التجارية والحكومية والمالية والإدارية والعقارية للعمل كمحور جاذب للفرص الإستثمارية فى مصر، وينفرد المعرض الأول من نوعه فى مصر من حيث توفير فرص الإستثمار والإمتياز التجارى فهو بمثابة نقطة إلتقاء وإنتقال الأعمال من مصر وإفريقيا إلى الأسواق العالمية والدولية .