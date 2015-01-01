تفاصيل الاحتفال بالعيد الرابع لفرقة الحضرة
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:21 م
الفجر الفني
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أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عن موعد حفل عيد ميلاد الفرقة الرابع، والذي سيوافق يوم الجمعة 2 أغسطس، وستقدم الفرقة خلاله مجموعة من المفاجأت لجمهور الحفل.
كشفت فرقة الحضرة، عن تقديم جزء من التراث الصوفي خلال الحفل، ممزوجًا بالتوزيعات الموسيقية المعاصرة بمصاحبة بعض الآلات الغربية، مع وجود ضيوف موسيقين من أهم الباندات في مصر، إلى جانب ضيوف من المنشدين الصوفيين.
ضيوف شرف الحفل الشيخ محمود التهامي، والمطرب وائل الفشني، وفرقة دراويش العمدة.
سيُقام الحفل يوم الجمعة 2 أغسطس، الساعة 8 مساءً، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية،سعر التذكرة 100 جنيه للفرد، التذاكر متاحة للحجز من شباك التذاكر، بدار الأوبرا، أو أونلاين من هنـــا
https://bit.ly/2YLBGVD.
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