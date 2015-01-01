تفاصيل الاحتفال بالعيد الرابع لفرقة الحضرة

أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عن موعد حفل عيد ميلاد الفرقة الرابع، والذي سيوافق يوم الجمعة 2 أغسطس، وستقدم ‏الفرقة خلاله مجموعة من المفاجأت لجمهور الحفل.‏





كشفت فرقة الحضرة، عن تقديم جزء من التراث الصوفي خلال الحفل، ممزوجًا بالتوزيعات الموسيقية المعاصرة بمصاحبة بعض ‏الآلات الغربية، مع وجود ضيوف موسيقين من أهم الباندات في مصر، إلى جانب ضيوف من المنشدين الصوفيين.‏





ضيوف شرف الحفل الشيخ محمود التهامي، والمطرب وائل الفشني، وفرقة دراويش العمدة.‏





سيُقام الحفل يوم الجمعة 2 أغسطس، الساعة 8 مساءً، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية،سعر التذكرة 100 جنيه للفرد، ‏التذاكر متاحة للحجز من شباك التذاكر، بدار الأوبرا، أو أونلاين من هنـــا ‏

https://bit.ly/2YLBGVD.