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تفاصيل الاحتفال بالعيد الرابع لفرقة الحضرة

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:21 م
تفاصيل الاحتفال بالعيد الرابع لفرقة الحضرة
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الفجر الفني
 
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أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عن موعد حفل عيد ميلاد الفرقة الرابع، والذي سيوافق يوم الجمعة 2 أغسطس، وستقدم ‏الفرقة خلاله مجموعة من المفاجأت لجمهور الحفل.‏

كشفت فرقة الحضرة، عن تقديم جزء من التراث الصوفي خلال الحفل، ممزوجًا بالتوزيعات الموسيقية المعاصرة بمصاحبة بعض ‏الآلات الغربية، مع وجود ضيوف موسيقين من أهم الباندات في مصر، إلى جانب ضيوف من المنشدين الصوفيين.‏

ضيوف شرف الحفل الشيخ محمود التهامي، والمطرب وائل الفشني، وفرقة دراويش العمدة.‏

سيُقام الحفل يوم الجمعة 2 أغسطس، الساعة 8 مساءً، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية،سعر التذكرة 100 جنيه للفرد، ‏التذاكر متاحة للحجز من شباك التذاكر، بدار الأوبرا، أو أونلاين من هنـــا ‏
https://bit.ly/2YLBGVD.

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