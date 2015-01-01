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برشلونة يخون راكيتيتش

الخميس 25/يوليه/2019 - 09:21 م
برشلونة يخون راكيتيتش
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ذكرت تقارير صحفية احتمالية رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش عن برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.


وحسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة قرر عدم تحسين تعاقده مع راكيتيتش، ما يهدد فرضية بقاء اللاعب داخل النادي الكتالوني.


وتحوم الشكوك حيال دور راكيتيتش، بالموسم القادم، مع برشلونة، خاصة مع وصول الهولندي اليافع فرينكي دي يونج، إلى جانب إمكانية تحول سيرجي روبيرتو لشغل مركز في وسط الميدان.


ويحتاج برشلونة لتخفيض ميزانية رواتب اللاعبين، الأمر الذي قد يقضي بالتخلي عن خدمات راكيتيتش، والذي يحظى باهتمام إنتر ميلان الإيطالي لضمه هذا الصيف.

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