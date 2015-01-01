سعد الحباك ينعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى

حرص الفنان الشاب سعد الحباك، على نعي الفنان فاروق الفيشاوى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع قصير مع مرض السرطان.





ونشر الحباك عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنان فاروق الفيشاوي قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيتها النفس المطمئنه إرجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي)

ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره يتقدم الفنان الشاب سعد الحباك بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المرحوم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. وداعاً الفنان المبدع فاروق الفيشاوى".



