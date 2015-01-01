محمد فطين: أفيش فيلم الممر يظهر قصته الحربية

تحدث مصمم الأفيش الخاص بفيلم الممر الفنان "محمد فطين" عن فكرة إختياره للأفيش.





وقال في البداية إن منتج الفيلم هشام عبد الخالق قام بعرض تفاصيل العمل إبتداءً من مرحلة التصوير إلى القصة والأبطال المشاركين ومخرج الفيلم الأستاذ "شريف عرفه"





وأضاف: أخذت أبحث عن الشكل المناسب الذي يليق بفيلم بهذا الحجم الكبير والإنتاج الضخم والفكرة الرائعة التي تدور حولها أحداث الفيلم.









وبعد إنتهاء المراحل الأولى من التصوير شاهدت نسخة العمل والماتيريال المصوره كي أقوم بتكوين فكرة عن الشخصيات والابطال وعلاقة كل منهم بالاخر ومحتوي الفيلم والأكشن الذي تحتويه الأحداث، وايضآ تكوين الفكرة والتصميم.





وأثناء العمل قدمت أكثر من فكرة وتصميم مراعياً القيم الفنية الجمالية والجوانب التسويقية التي لها كبير الأثر علي الجانب الدعائى للفيلم.





وعن الفكره تحدث قائلآ أن الفكره الخاصة بأفيش الممر جاءت لى من خلال روح الفيلم وتسلسل الأحداث التي تظهر للمتلقى والذي تدور أحداثه حول عملية لإحدى قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف داخل عمق سيناء، و التي يرأسها أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، وتناقش أحداث الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 مروراً بالفترة الأولى من حرب الاستنزاف.





وذكر أن نوعية الفيلم المختلفة جعلتني أفكر في تصميم ذو طابع مختلف وحرصت علي أن يظهر أبطال الفيلم بملابسهم التي قاموا بإرتدائها أثناء الفيلم و بمظهر يجسد أدوار كل منهم داخل سياق الأحداث.





وفي النهاية قمت بعرض أكثر من فكره علي المنتج "هشام عبد الخالق" والمخرج "شريف عرفه" و من ضمنها أفكار تطرح الجانب الدرامي والعلاقات العاطفيه الدراميه التي تربط ابطال الفيلم بعضهم البعض.





وبعد المناقشات تم الإستقرار علي الشكل النهائى لفكرة أفيش "الممر"والتصميم الذي يبرز الحدث الأهم داخل الفيلم حيث التأكيد على الجانب الحربي.

وبعد ذلك بدأت مرحلة تنفيذ الفكرة بشكل نهائى من خلال الحصول علي مشاهد وصور واقعية أثناء التصوير وليست جلسة تصوير خاصة "فوتو سيشن" للأبطال وهو ما ظهر للجمهوربشكل واقعي حيث أعرب كل من علق علي الأفيش انه تم إختياره بعنايه وبشكل يعبر بشدة عن الأحداث والوقائع التي تدور حولها أحداث فيلم " الممر".



