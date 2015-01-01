عبدالحميد: إعادة ضوابط وشروط الحصول على جائزة النشر التشجيعية

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قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه يُرسل خالص تقديره الشديد لما قامت به الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض على شاشة "TeN" والتي تبنت قضية تزييف الكتب من قبل بعض دور النشر، وعلى إثرها قرر اتحاد الناشرين المصريين سحب جائزة النشر التشجيعية التي تم منحها لإحدى دور النشر في عام 2017.



وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الخلالي تبنت الحملة بكشف خطير، حيث رأت أن الدار أخذت كُتب ألفها مصريون ونسبتها هذه الدار إلى كُتاب آخرين منهم كتاب عالميين، مقدمًا التحية والتقدير للزميلة قصواء الخلالي ولكل المؤسسات والهيئات الرسمية التي تضامنت ودعمت قصواء في سبيل رد الحق لأصحابه.



وأشار الإعلامي، إلى أن اتحاد الناشرين قرر تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين لإعادة ضوابط وشروط الحصول على جائزة النشر التشجيعية بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية، وعرض موقف الدار على لجنة القيد والتأديب للنظر في تجميد العضوية بالاتحاد وحرمانها من مزاولة النشر لحين الفصل القضائي بشأنها.

