المطربة سما نوح تتعاقد مع شركة True Media Production
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:10 م
الفجر الفني
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تعاقدت المطربة الشابة سما نوح مع شركة True Media Production لإنتاج عدة ألبومات غنائية و فيديو كليبات خلال السنوات المقبلة .
وصرح المتحدث بإسم الشركة إنه تم الانتهاء من تسجيل بعض الأغاني من ألبوم سما الجديد المقرر طرحه قريبآ.
وتستعد سما للسفر إلي إيطاليا و ذلك لتصوير أول فيديو كليب من خلال تعاونها مع الشركة المنتجة.
ومن جانبه تعاقدت سما مؤخرآ مع شركة 'سوني' الإيطالية لتسويق الأغاني الخاصة بها.
يذكر أن سما قد طرحت 3 أغاني قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب و هم (عند قليلك - من بنها)
من كلمات سعيد عبد الفتاح و ألحان ياسين مهران و توزيع أحمد أسماعيل ، و أغنية ( سيبتوا بعض ليه) من كلمات و ألحان رامي منسي و توزيع مونتي .
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