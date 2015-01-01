المطربة سما نوح تتعاقد مع شركة True Media Production

تعاقدت المطربة الشابة سما نوح مع شركة True Media Production لإنتاج عدة ألبومات غنائية و فيديو كليبات خلال السنوات المقبلة .





وصرح المتحدث بإسم الشركة إنه تم الانتهاء من تسجيل بعض الأغاني من ألبوم سما الجديد المقرر طرحه قريبآ.





وتستعد سما للسفر إلي إيطاليا و ذلك لتصوير أول فيديو كليب من خلال تعاونها مع الشركة المنتجة.





ومن جانبه تعاقدت سما مؤخرآ مع شركة 'سوني' الإيطالية لتسويق الأغاني الخاصة بها.





يذكر أن سما قد طرحت 3 أغاني قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب و هم (عند قليلك - من بنها)